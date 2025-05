Recuperati dal Drago due escursionisti in difficoltà sulla Grignone

L’allarme è scattato nel pomeriggio: SAF dei Vigili del Fuoco al lavoro per un’ora e mezza

ESINO LARIO – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla Grigna Settentrionale (Grignone), nel territorio montano di Esino Lario, per soccorrere due escursionisti rimasti bloccati in un’area particolarmente impervia, con il maltempo che stava iniziando a imperversare. Si tratta di un uomo e una donna, in quota durante il peggioramento delle condizioni meteorologiche mentre si trovavano su un tratto difficile del versante.

A rispondere all’allarme sono state le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei distaccamenti di Lecco e Bellano, affiancate dal Reparto Volo dei Vigili del Fuoco. Fondamentale il supporto aereo dell’elicottero “Drago”, che ha permesso di individuare rapidamente la posizione della coppia e procedere al recupero con l’impiego del verricello.

La sinergia tra le squadre a terra e l’equipaggio dell’elicottero ha consentito di portare a termine il salvataggio in condizioni tutt’altro che favorevoli. L’intervento si è concluso positivamente e senza conseguenze per i due escursionisti.

Il soccorso tecnico urgente è durato circa un’ora e mezza, tempo necessario per raggiungere i malcapitati, metterli in sicurezza e trasportarli lontano dalla zona di pericolo.