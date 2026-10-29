Reparto Aeronavale Guardia di Finanza: bilancio attività estiva sul Lago di Como

183 controlli di polizia economico-finanziaria e polizia marittima, con 190.982 euro di sanzioni elevate

Tre controlli di polizia ambientale con sanzioni elevate pari a 364.786 euro

LECCO – 495 ore di moto eseguite della unità navali; 183 controlli di polizia economico-finanziaria e polizia marittima, con 190.982 euro di sanzioni elevate; 6 sequestri eseguiti; 217 soggetti identificati; 27 violazioni in ambito demaniale con sanzioni elevate pari a 99.523 euro e 3 controlli di polizia ambientale con sanzioni elevate pari a 364.786 euro: questi numeri descrivono sinteticamente l’imponente lavoro svolto durante la scorsa stagione estiva sul Lago di Como (ramo comasco e ramo lecchese) dal Reparto Aeronavale Lombardia della Guardia di Finanza.

Per effetto di un recente provvedimento ordinativo disposto dal Comando Generale della Guardia di finanza, il Reparto Operativo Aeronavale di Como ha assunto, dal 1 settembre 2026, la nuova denominazione di Reparto Aeronavale Lombardia, a testimoniare l’impegno costante del dispositivo aeronavale, in ambito regionale, sulle acque dei grandi laghi e sui fiumi Po e Mincio, per attività di polizia economico-finanziaria, di contrasto ai traffici illeciti, di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica nonché di concorso alla sicurezza della navigazione e alla ricerca e soccorso.

La struttura del Reparto Aeronavale, posto alle dipendenze del Comando Regionale Lombardia di Milano, è articolata in una capillare rete di Comandi, costituiti dalla Sezione Aerea di Varese, alla sede di Venegono Superiore, dalla Stazione Navale Lago di Como alla sede di Como, dalle Sezioni Operative Navali Lago di Garda, Maggiore e di Lugano, rispettivamente alle sedi di Salò (BS), Cannobio (VB) e Porto Ceresio (VA) e dalle Squadre Unità Navali alle sedi di Cremona, Mantova e Iseo.

L’impegno operativo nel corso della stagione estiva 2026, connotato da un puntuale e continuo controllo del territorio lacustre e fluviale per circa 600 chilometri di costa, ha visto protagonisti 165 donne e uomini del servizio aeronavale lombardo, con l’impiego di 14 unità navali e 3 elicotteri. Dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, nell’ambito di dedicati piani operativi, sono state eseguite 2.537 ore di navigazione, 320 ore di volo e 1.448 interventi, che hanno consentito di effettuare 983 controlli ad imbarcazioni e di identificare oltre 1.106 soggetti giuridici e privati, elevando sanzioni complessivamente pari ad oltre 1.400.000 euro.

L’azione del R.AN. Lombardia è stata inoltre incentrata alla puntuale verifica delle concessioni sul pubblico demanio lacuale e fluviale e al corretto adempimento dei connessi obblighi di natura fiscale. In tale settore sono state complessivamente riscontrate 92 violazioni per un totale di 364.000 euro tra canoni evasi, penali e sanzioni. Per quanto attiene alla tutela dell’ambiente, alla prevenzione dei danni al patrimonio naturale e all’equilibrio dell’ecosistema, in raccordo con i Reparti territoriali lombardi, sono state concluse 13 attività finalizzate al contrasto degli illeciti connessi alla gestione del territorio e dei rifiuti, che hanno finalizzato condotte penalmente rilevanti e sanzioni per oltre 370.000 euro.

Durante le missioni operative, gli equipaggi aeronavali del Corpo hanno collaborato anche a operazioni di ricerca e soccorso persone. In particolare, la Sezione Aerea di Varese ha eseguito 34 interventi di soccorso in montagna e di ricerca sui laghi nonché 25 esercitazioni congiunte con le Stazioni di Soccorso Alpino della Guardia di finanza, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) e i dispositivi di Protezione Civile.

Il Reparto Aeronavale Lombardia, nel costituire un presidio delle acque interne e del territorio regionale, attraverso il mantenimento dell’operatività tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, proseguirà nei propri compiti anche attraverso la consolidata e sinergica interazione con i Comandi Provinciali della Guardia di finanza in Lombardia e la costruttiva collaborazione con le Prefetture, le altre Forze di Polizia e il Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano.