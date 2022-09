L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio

Soccorsa un’escursionista straniera di 58 anni

LECCO – Elisoccorso in azione nel pomeriggio di oggi, lunedì, sul Resegone per recuperare un’escursionista straniera di 58 anni infortunata mentre stava percorrendo la ferrata Gamma 2.

L’allarme è scattato in codice giallo intorno alle 15.30. In volo si è alzato l’elisoccorso di Bergamo che ha recuperato la donna per il trasporto in ospedale.