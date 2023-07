Il fatto accaduto tra due abitazioni ai Piani Resinelli

Utilizzati verricello e cuscini ad aria per stabilizzare la vettura

PIANI RESINELLI – Vigili del Fuoco intervenuti ai Piani Resinelli per mettere in sicurezza un’auto finita in una piccola scarpata tra due abitazioni.

Il mezzo è rimasto con le ruote posteriori a mezz’aria. Per stabilizzare la vettura e riportarla in luogo sicuro hanno utilizzato verricello e cuscini ad aria. Il recupero si è verificato poco dopo mezzogiorno.