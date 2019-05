Tempo di lettura: 1 minuto

Riaperta alle 18.40 la nuova Lecco – Ballabio, chiusa in discesa nel pomeriggio a causa di un camion in panne.

LECCO – Nuova Lecco-Ballabio chiusa in discesa a causa di un camion in panne. Il guasto si è verificato intorno alle 16. Il traffico dalla Valsassina verso Lecco è stato deviato sulla vecchia strada dove si registra qualche rallentamento. Segnalate code anche in salita sulla nuova Lecco-Ballabio.