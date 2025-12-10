Ricerche in corso nella zona del ponte di Paderno per un 51enne scomparso

L’allarme è scattato ieri sera, martedì 9 dicembre

Le ricerche riprenderanno oggi con l’utilizzo anche dell’elicottero

PADERNO D’ADDA – Sono in corso da ieri sera, martedì, nella zona del ponte di Paderno le ricerche di un uomo di 51 anni, residente nella Provincia di Monza Brianza di cui non si hanno più notizie da diverse ore.

L’allarme è scattato ieri intorno alle 20 quando i familiari, non avendo più notizie del parente, hanno allertato le forze dell’ordine, mobilitando le ricerche. Nella zona vicina al San Michele sarebbe stata trovata l’auto della persona scomparsa, attivando così le ricerche in zona. In posto si sono portati i vigili del Fuoco del distaccamento di Merate e i carabinieri. Complice il buio, le ricerche non hanno dato esito e sono riprese questa mattina, quando in volo dovrebbe alzarsi alche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per scandagliare dall’alto la zona.