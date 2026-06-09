Ricerche lungo la strada per Morterone, uomo di 51 anni trovato senza vita

La motocicletta ritrovata a pochi metri dal sentiero per la ferrata del Due Mani
Poco dopo il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto privo di vita nel bosco
MORTERONE – Purtroppo hanno avuto un epilogo drammatico le ricerche di un uomo di 51 anni del quale, da alcune ore, non si avevano notizie. Nella mattinata di oggi, martedì 9 giugno, sono scattate le ricerche con la motocicletta che è stata ritrovata lungo la strada che collega Ballabio a Morterone, a poche decine di metri dall’attacco del sentiero della Ferrata del Due Mani.
Per le ricerche sono stati allertati i tecnici del Soccorso Alpino e l’elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo. Purtroppo, poco dopo, l’uomo è stato rinvenuto privo di vita lungo un sentiero poco distante che si inoltra verso la Val Boazzo.
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