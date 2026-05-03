Ricerche sospese ad Abbadia: nessuna traccia di Tiziano R.

Dopo giorni di sopralluoghi e verifiche senza esito, le operazioni sono state momentaneamente interrotte

Proseguite per giorni con droni, unità cinofile, elicotteri e squadre specializzate, le ricerche del 67enne scomparso non hanno finora portato ad alcun risultato

ABBADIA LARIANA – Sono state sospese, almeno per il momento, le ricerche di Tiziano R., il 67enne scomparso da Abbadia Lariana nella mattinata di giovedì 30 aprile. Dopo giorni di operazioni condotte senza sosta da decine di soccorritori, non sono emerse tracce utili al ritrovamento dell’uomo.

Le attività di ricerca hanno impegnato Vigili del Fuoco, tecnici del Soccorso Alpino (CNSAS), Guardia di Finanza, unità cinofile e squadre specializzate, supportate anche da droni, sistemi tecnologici di localizzazione e dall’elicottero “Drago”. Le verifiche si sono concentrate in particolare nell’area di Linzanico, frazione dove il 67enne si era recato giovedì mattina per raggiungere il proprio orto, come faceva abitualmente.

Nonostante il massiccio dispiegamento di uomini e mezzi e le ricognizioni effettuate sia da terra sia dall’alto, le operazioni non hanno dato alcun esito e al momento non risultano segnalazioni o elementi utili che possano indirizzare ulteriormente le ricerche.

Tiziano R., alto circa 175 centimetri, peso intorno ai 70 chili, calvo, si era allontanato nella mattinata del 30 aprile senza più fare ritorno a casa per il pranzo, facendo scattare l’allarme da parte dei familiari.

L’avviso di ricerca era stato diffuso dalla Prefettura di Lecco, che aveva invitato chiunque fosse in possesso di informazioni utili a contattare la Stazione dei Carabinieri di Mandello del Lario. Al momento, però, del 67enne non è stata trovata alcuna traccia.