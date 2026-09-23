Rifiuti abbandonati nei boschi lungo la strada per Morterone, si cercano i colpevoli

Il fatto sarebbe avvenuto tra la serata di domenica e la giornata di lunedì scorso

Le immagini delle telecamere poste all’inizio della strada potrebbero essere utili alle indagini

LECCO – Presumibilmente il fatto sarebbe avvenuto tra la serata di domenica e la giornata dello scorso lunedì. Da quanto appreso qualcuno ha scaricato degli scarti di materiali edili, tra cui anche una vasca da bagno, nei boschi lungo la strada per Morterone. I rifiuti sono stati gettati nel bosco da una piazzola situata pochi metri dopo il bivio con la strada che porta in Val Boazzo.

In queste ore un cacciatore della zona si è premurato di recuperare i rifiuti e portarli all’altezza della carreggiata. Subito sono stati avvertiti i Carabinieri Forestali che si stanno occupando della vicenda. L’abbandono dei rifiuti è avvenuto nel territorio comunale di Lecco, ma nel comune di Ballabio, all’imbocco della strada, sono posizionate sia telecamere di contesto che telecamere per la lettura targhe.

“All’inizio della strada sono posizionate telecamere che consento anche la lettura delle targhe – ha confermato il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola -. Da parte nostra, qualora fosse necessario, possiamo mettere a disposizioni le immagini del circuito di videosorveglianza”.