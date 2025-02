Rifiuti gettati per strada e danni al sottopasso: ancora vandalismi in stazione a Olgiate

Prima i danni al sottopasso, poi i rifiuti gettati in piazza della stazione: notte da dimenticare a Olgiate

I carabinieri hanno denunciato uno dei presunti autori dei danneggiamenti: sui due episodi sono in corso ulteriori indagini

OLGIATE – Prima i danneggiamenti al sottopasso con le luci spaccate a terra; poi i rifiuti gettati in strada, disseminati in lungo e in largo in piazza IV novembre, davanti alla stazione. E’ stata una notte da dimenticare quella vissuta a Olgiate dove un gruppo di vandali è entrato nuovamente in azione turbando la tranquillità dei residenti.

Il tutto è iniziato intorno alle 20 di venerdì 14 febbraio quando alcuni olgiatesi, residenti in zona, hanno sentito dei forti rumori provenienti dal sottopasso ferroviario. Allarmati, hanno chiamato le forze dell’ordine, il sindaco Giovanni Battista Bernocco e il suo vice Matteo Fratangeli. Giunti in zona, i carabinieri della compagnia di Merate hanno fermato un ragazzo, maggiorenne, presunto autore dei danneggiamenti, provvedendo agli accertamenti di rito, che si sono conclusi con una denuncia. Un compagno che era con lui invece è riuscito a darsi alla fuga.

Desolante il quadro trovato davanti agli occhi con le luci, le griglie e diversi pezzi di lamiera rotti a terra. Ma purtroppo non era ancora finita. Il quadro è diventato ancora più raccapricciante qualche ora dopo, quando poco dopo la mezzanotte altri residenti hanno nuovamente chiamato carabinieri e amministratori per segnalare che un gruppo di ragazzi stava spargendo rifiuti in strada. Una situazione avvilente con i sacchi dell’immondizia, contenenti i rifiuti raccolti dai cestini presenti in stazione e sulle banchine della linea ferroviaria, rovesciati in strada, trasformando la piazza in una discarica a cielo aperto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il sindaco e il vice sindaco, contattando per la pulizia la M.p. assistance di Mattia Pata e Mpm. “Ringraziamo gli operatori che sono intervenuti per la pulizia permettendo di ripristinare le condizioni della piazza” commenta il primo cittadino Bernocco a dir poco imbufalito per quanto avvenuto nelle scorse ore in paese. “Chiedo a gran voce che Rfi si interessi della situazione intervenendo per ripristinare il corretto funzionamento delle telecamere e prendendo sul serio una vicenda che sta sfuggendo di mano. Tutte le nostre richieste di intervento si sono concluse dicendo che non ci sono problemi, quando è evidente che non è così”.

Della stessa opinione anche il vice Fratangeli che questa mattina, sabato, si è diretto in caserma a Brivio per sporgere denuncia per quanto avvenuto. “Siamo addirittura oltre l’inciviltà. La situazione è molto grave e anche Rfi deve fare la sua parte”.

Nel frattempo i carabinieri stanno proseguendo le indagini per ricostruire i dettagli dei due episodi e capire se sono, come appare, correlati. A loro va il sentito ringraziamento dell’amministrazione comunale: “Sono stati efficaci e tempestivi permettendo di identificare uno dei presunti autori dei vandalismi. Confido negli ulteriori sviluppi delle indagini” conclude Fratangeli.