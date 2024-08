Rifiuti, nuova segnalazione: “Possibile che la città sia diventata un gigantesco cestino?”

Spazzatura lungo la riva del lago in via Adda

Lattine, carte di cibo, bottiglie di vetro e altra immondizia

LECCO – Una nuova segnalazione è giunta alla nostra redazione per la presenza di molti rifiuti sulla riva del lago in via Adda, nella zona tra il ponte Kennedy e via Raffaello. In particolare lattine, carte di cibo, imballaggi, bottiglie di vetro e altra immondizia si concentra nei pressi delle scalette che, dalla sede stradale, consentono la discesa sulla riva. “Anche il marciapiede soprastante non ere nelle migliori condizioni – ha aggiunto il lettore -. Possibile che la nostra città sia diventata un gigantesco cestino?”