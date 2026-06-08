Rischia di annegare ad Abbadia, salvo grazie alla squadra nautica del Soccorso Bellanese

Attimi di paura, domenica, sulla spiaggia di Abbadia per un 35enne di Monza

Fortunatamente l’uomo è stato aiutato immediatamente evitando il peggio

ABBADIA LARIANA – Attimi di paura pochi minuti prima delle 14 di ieri, domenica, quando un uomo di 35 anni ha rischiato di annegare nelle acque del lago ad Abbadia Lariana. Pare che l’uomo, di origini sudamericane e residente a Monza, si sia immerso in acqua dopo aver mangiato. A causa di un malore è andato sott’acqua ma è stato prontamente aiutato e riportato a riva.

Fondamentale l’intervento dei soccorritori della squadra nautica del Soccorso Bellanese che hanno tirato fuori dall’acqua il malcapitato. Sul posto anche l’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’elisoccorso da Bergamo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita (codice giallo).