Rissa in stazione, Zamperini: “Grazie alle forze dell’ordine e ai cittadini per la collaborazione”

lLECCO – Sono stati identificati otto degli aggressori della rissa in stazione a Lecco avvenuta l’11 aprile scorso. Si tratta di giovanissimi, tra i 16 e i 18 anni, tutti residenti nel lecchese. Grazie agli accertamenti è emerso che gli screzi tra i ragazzi sono iniziati per futili motivi a bordo del treno “Besanino” per poi portarsi in piazza Caleotto e e sfociare in rissa davanti alla stazione ferroviaria.

Sul caso è intervenuto il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini che aveva denunciato l’accaduto pubblicando sui suoi social le immagini del pestaggio.

“Ringrazio le Forze dell’Ordine e l’Arma dei Carabinieri di Lecco per l’ottimo lavoro, svolto in maniera egregia e celere, che ha permesso di identificare e denunciare alcuni dei partecipanti alla rissa registrata in stazione. Giovanissimi che si sono resi tristemente protagonisti dell’episodio” ha aggiunto il Consigliere Zamperini.

“Anche grazie al video che mi è stato segnalato da alcuni cittadini e che ho deciso di pubblicare sui miei canali social, gli aggressori sono stati riconosciuti ed individuati. Questo dimostra che una buona collaborazione della cittadinanza è fondamentale per aiutare gli agenti a svolgere il proprio lavoro. Rinnovo il mio invito affinché ogni cittadino si senta responsabile per il bene comune e partecipi attivamente, per quanto possibile, a sostenere le Forze dell’Ordine, anche contribuendo con segnalazioni e testimonianze, senza voltarsi dall’altra parte di fronte ad avvenimenti simili”.