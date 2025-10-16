Ritrovato cadavere nei boschi tra Civate e Valmadrera

La mobilitazione giovedì pomeriggio

Indagini in corso

CIVATE – Drammatico ritrovamento nel pomeriggio di oggi, giovedì, nei boschi sopra la zona industriale tra Civate e Valmadrera.

Il corpo senza vita di una persona è stato infatti rinvenuto nell’area boschiva ai piedi del Barro tra il forno inceneritore e la stazione di Civate, già tristemente nota per vicende legate allo spaccio di droga.

In posto la Polizia di Stato con anche il nucleo cinofili che sta conducendo le indagini, coordinate dalla Procura. Al momento nulla è dato sapere sulle circostanze del decesso e sull’identità della persona ritrovata.

Seguiranno eventuali aggiornamenti