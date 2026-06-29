Robbiate piange Paola Colombo, 61 anni, maestra alla scuola materna

I funerali verranno celebrati martedì mattina nella chiesa parrocchiale di Robbiate

Maestra alla scuola materna Girotondo, era molto nota in paese per via dell’impegno nella banda e nel gruppo teatrale Magmatici

ROBBIATE – Una maestra dolce e premurosa, una donna sensibile, disponibile e attenta. E’ morta sabato scorso all’età di 61 anni Paola Colombo, volto noto in paese per via dell’impegno come maestra alla scuola d’infanzia comunale Girotondo e come musicista nel Corpo Musicale Robbiatese.

Sposata e madre di due figli, Paola, appassionata fin da ragazza di musica, si era avvicinata negli ultimi tempi anche al mondo del teatro entrando a far parte del gruppo dei “Magmatici” con cui era andata in scena, in diverse repliche tra Robbiate e Paderno con lo spettacolo intitolato “Alice sono io”!, una rappresentazione surreale liberamente ispirata al celebre capolavoro Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll.

Vitale ed entusiasta, non si era arresa neppure quando era stata colpito da un brutto male, combattendolo con grinta e determinazione fino a che le è stato possibile.

I funerali verranno celebrati domani, martedì 30 giugno, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Robbiate. Eventuali donazioni all’associazione Agatha in cammino, gruppo impegnato nel sostegno e nell’aiuto alle donne colpite da tumore.