Rocce instabili, una delle due corsie della SS36 resterà chiusa per tutta la notte

La decisione è stata presa a seguito del sopralluogo del geologo

Sul posto sono già presenti i rocciatori dell’impresa incaricata per la rimozione dei massi instabili

LECCO – In seguito alla caduta massi avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, domenica, Anas ha disposto la chiusura della corsia di marcia, in direzione Sondrio, sulla strada statale 36, al km 55,650 in località Abbadia Lariana. I tecnici di Anas e il geologo incaricato, a seguito della perlustrazione effettuata tramite l’elicottero dei Vigili del Fuoco, hanno individuato la zona di distacco della frana e hanno verificato la presenza di masse rocciose ancora instabili.

“Pertanto, la chiusura della corsia di marcia rimarrà in vigore, in via precauzionale, per tutta la notte, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti e permettere l’esecuzione delle necessarie operazioni di rimozione di masse rocciose instabili sul versante coinvolto tramite le squadre di rocciatori dell’impresa incaricata, già sul posto – hanno fatto sapere da Anas -. La pendice è infatti interessata dall’esecuzione di opere di protezione inserite all’interno del programma legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Anas prevede la riapertura della corsia di marcia al termine degli interventi di messa in sicurezza”.