Rogeno. Mezzo da lavoro si ribalta, in due precipitano dal cestello. Grave 70enne

L’incidente è avvenuto in una fonderia di via ai Campi intorno alle 8.30

I due lavoratori sono precipitati da un’altezza di circa 6 metri. Il mezzo si sarebbe ribaltato dopo l’urto con un carroponte

ROGENO – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, intorno alle 8.30, in una azienda di via ai Campi, a Rogeno. Due le persone coinvolte che si trovavano su un mezzo con cestello che si è ribaltato.

La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ipotesi un carroponte avrebbe urtato un cestello a pantografo causando il ferimento di due operai che stavano eseguendo dei lavori di manutenzione in una fonderia.

Ad avere le conseguenze più gravi un uomo di 70 anni, precipitato dal cestello per circa 4/6 metri e finito su un muro. E’ stato trasportato in elisoccorso d’urgenza (codice rosso) all’ospedale Circolo di Varese con diversi traumi al torace, addome, schiena e ad un arto inferiore.

Soccorso anche un 42enne che, durante il ribaltamento, sarebbe riuscito a saltare fuori dal cestello, ferendosi ad una gamba. Quest’ultimo è stato trasportato all’ospedale a Lecco in codice giallo (mediamente critico) e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre all’elicottero del 118, sono intervenute due ambulanze, l’auto infermieristica da Molteno, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e anche i tecnici di Ats Brianza che dovranno far luce sull’incidente.