Rubati pulmino e attrezzature sportive, l’Atletica Lecco lancia una raccolta fondi

“Danno economico importante che colpisce i nostri atleti e rischia di compromettere l’attività”

E’ possibile contribuire attraverso la piattaforma on-line GoFundMe: “L’obiettivo è ricomprare le aste”

LECCO – “Sono stati rubati il pulmino e tutte le aste del salto con l’asta trasportate sul tetto. Un danno economico importante che colpisce direttamente i nostri atleti e rischia di compromettere gli allenamenti e l’attività sportiva dei prossimi mesi”.

L’annuncio arriva direttamente dall’Atletica Lecco – nota società sportiva che da quasi 70 anni rappresenta un punto di riferimento per lo sport del nostro territorio – che ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma www.gofundme.com per cercare di ridare speranza alle decine di giovani che quotidianamente si impegnano negli allenamenti.

Il furto risale ai giorni scorsi quando la squadra gialloblu era impegnata in una gara a Molfetta, in provincia di Bari, in Puglia. Dopo gli impegni sportivi, prima del rientro verso casa, il gruppo si è concesso qualche ora di svago al mare. Al rientro dalla spiaggia, però, gli atleti hanno dovuto pare i conti con un’amara sorpresa: il pulmino era sparito e con esso anche le aste dell’salto con l’asta, insieme ad affetti personali e documenti.

“Ogni giorno decine di ragazzi e ragazze si allenano con passione, sacrificio e impegno, imparando valori che vanno ben oltre il risultato sportivo – hanno fatto sapere dall’Atletica Lecco -. Oggi abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Abbiamo deciso di avviare questa raccolta fondi con un obiettivo preciso: ricomprare le aste rubate, attrezzature fondamentali e dal costo molto elevato, indispensabili per permettere ai nostri atleti di continuare ad allenarsi e gareggiare. Ogni contributo, anche il più piccolo, sarà destinato a questo scopo. Anche un semplice passaparola può fare la differenza. Da sempre crediamo che lo sport sia una scuola di vita. Oggi chiediamo alla nostra comunità di dimostrarci che, davanti a un gesto così grave, la solidarietà è più forte”.

Per donare è possibile collegarsi direttamente a questo LINK.