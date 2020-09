Sala al Barro: schianto in serata sulla provinciale, soccorsi in sei

Incidente nella serata di ieri a Sala al Barro, scontro tra due auto

Sei persone soccorse, intervengono anche i Vigili del Fuoco

GALBIATE – Brutto incidente, fortunatamente senza feriti gravi, quello accaduto nella serata di ieri a Sala al Barro, lungo la strada provinciale ‘La Santa’. dove due auto si sono scontrate frontalmente. Il fatto è accaduto intorno alle 22.30 di giovedì.

Sei le persone coinvolte nel sinistro, tra cui anche un bimbo di tre anni e una bambina di sette anni, un uomo di 44 anni e un 39enne, una donna di 27 anni e un 32enne. Tre ambulanze sono intervenute insieme all’automedica del 118, mobilitati anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri.

Per alcuni dei coinvolti è stato disposto il trasporto in ospedale di Lecco, in codice giallo e verde. Sul posto anche il Consorzio Soccorso Lariano per il ripristino post incidente delle condizioni dalla strada.