San Giovanni. Addio ad Aldo Vassena, storico membro dei firlinfeu

Si è spento all’età di 73 anni Aldo Vassena di San Giovanni

Membro dei firlinfeu e fondatore dello Juventus Club di Lecco

LECCO – Una malattia improvvisa si è portato via, all’età di 73 anni, Aldo Vassena, persona molto conosciuta nel suo quartiere nativo, San Giovanni, e non solo per il suo impegno nel mondo associativo.

Da sempre membro dei firlinfeu, nel 1988 Vassena aveva fondato lo Juventus Club di Lecco di cui è stato presidente per una quindicina di anni.

Musica della tradizione e Juve, queste le sue grandi passioni oltre che il lavoro come imbianchino esercitato fino alla pensione. Originario di San Giovanni, lo ha accompagnato nella vita la moglie Donatella ed era nonno di due nipotini.

“Così come i lecchesi di un tempo, era una persona che poteva apparire burbera ad una prima apparenza ma poi sapeva aprirsi mostrando una grande umanità” lo ricorda il figlio Giovanni.

I funerali si svolgeranno martedì alle ore 10.45 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni , la salma sarà tumulata nel cimitero di Castello.