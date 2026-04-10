Santa Maria Hoè in lutto per la morte della dottoressa Elena Atzeni

I funerali verranno celebrati sabato pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Hoè

Medico geriatra alla Rsa di Bellagio, svolgeva anche l’attività di nutrizionista a Oggiono

SANTA MARIA HOE’ – Una donna solare e sorridente, una professionista seria e stimata. E’ enorme il dolore per la morte di Elena Atzeni, 54 anni, medico geriatra alla Rsa di Bellagio e nutrizionista in uno studio a Oggiono.

Originaria di Bulciago, dal 2001 viveva a Santa Maria Hoè insieme al compagno di una vita, Enzo Fumagalli, sposato qualche settimana fa all’ospedale Manzoni di Lecco dove era ricoverata per via di un tumore, scoperto solo qualche mese fa, rivelatosi purtroppo incurabile.

Una malattia tanto veloce quanto aggressiva che ha spezzato i sogni e i progetti che Elena, innamorata della vita, coltivava con passione, entusiasmo e determinazione, condividendo con il marito e il figlio Marco, di 13 anni.