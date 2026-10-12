Santa Maria Hoè piange Davide Frigerio, presidente del Gs

52 anni, era diventato presidente del Gs Santa Maria Hoè due anni fa

Grande il cordoglio suscitato dalla notizia della morte di Davide Frigerio

SANTA MARIA HOE’ – Dolore e cordoglio per la scomparsa di Davide Frigerio, presidente del Gruppo Sportivo Santa Maria, morto a soli 52 anni. Originario di Oggiono e residente in paese dopo il matrimonio con la moglie, Frigerio ricopriva da due anni il ruolo di numero uno della società attiva nei settori del calcio e della pallavolo e dei corsi per donne.

Un impegno, quello profuso nel gruppo sportivo, nato come semplice volontario accompagnando i figli agli allenamenti e alle partite e continuato prima come consigliere del direttivo e poi come presidente a seguito delle ultime elezioni dell’associazione.

In segno di lutto, il direttivo del Gs Santa Maria ha deciso di sospendere tutte le attività e gli allenamenti fino a mercoledì, giorno in cui si terranno i funerali. La cerimonia funebre si terrà in chiesa parrocchiale alle 16.

La notizia della prematura scomparsa si è rapidamente diffusa in paese suscitando un’ondata di dolore. Anche il sindaco Efrem Brambilla si è unito ai tanti messaggi di cordoglio: “Mi addolora profondamente quanto accaduto. Esprimo la mia più sincera vicinanza a ciascun componente dell’Associazione GS Santa Maria Hoè e a tutti i suoi atleti, partecipando con commozione al loro dolore. Anche ai familiari giungano le mie più sentite condoglianze, vi sono accanto in questo momento di grande sofferenza”.