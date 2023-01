Santa Maria: smantellato altro covo di spacciatori nel bosco

A lanciare l’allarme alcuni volontari impegnati nella pulizia dei sentieri a Hoè Superiore

Il sindaco: “Ringrazio i volontari e i carabinieri per aver smantellato anche questo covo”

SANTA MARIA HOE’ – Un altro covo di spacciatori, il secondo nel giro di meno di un mese, è stato smantellato nei giorni scorsi nei boschi al confine tra Santa Maria Hoè e Colle Brianza.

A lanciare l’allarme, anche questa volta, alcuni volontari intenti a effettuare l’attività di pulizia dei boschi in un tratto scosceso e impervio situato nella frazione di Hoè Superiore. Mentre perlustravano passo dopo passo l’area, i volontari si sono imbattuti in un accampamento, con tanto di tenda e utensili per cucinare.

Hanno così contattato il sindaco Efrem Brambilla e i carabinieri della stazione di Brivio, prontamente intervenuti per smantellare subito il bivacco. “Ringrazio i volontari e i militari per questo importante intervento – commenta il primo cittadino aggiungendo -. Il nostro territorio è sotto controllo. Anni fa avevamo già sradicato il problema degli spacciatori di droga. Ora stanno cercando di reinsediarsi, ma non ci riusciranno mai più”.