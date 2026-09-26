Saranno celebrati lunedì in basilica i funerali del dottor Maurizio Catagni

Il noto ortopedico è morto improvvisamente nelle scorse ore all’età di 81 anni

Il suo nome è legato a quello del medico russo Gavriil Abramovic Ilizarov

LECCO – I funerali del dottor Maurizio Catagni saranno celebrati nella basilica di San Nicolò a Lecco, lunedì 28 settembre alle ore 10.45. L’improvvisa scomparsa del noto ortopedico di fama internazionale ha suscitato molta commozione a Lecco, dove ha lavorato con passione per tanti anni, e non solo. Tantissima gli attestati di stima da parte delle decine e decine di pazienti a cui il professor Catagni è stato in grado, letteralmente, di cambiare la vita.

Classe 1945, il suo nome è legato a quello di Gavriil Abramovic Ilizarov, dottore russo che inventò la tecnica per permettere l’allungamento degli arti tramite l’applicazione di fissatori esterni. Era il 1979 quando il noto alpinista lecchese Carlo Mauri, che da quasi 20 anni soffriva di un grave problema a una gamba dopo un incidente con gli sci, dopo cure e operazioni andate male, decise di affidare la sua gamba martoriata a un chirurgo confinato in Siberia, Gavriil Abramovic Ilizarov appunto. Nel 1981 la particolare tecnica fu portata anche a Lecco e, propria grazie a Catagni, la nostra città è diventata un punto di riferimento a livello internazionale. Catagni è stato direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Lecco dal 1999 fino al 2010

Il professor Maurizio Catagni lascia la moglie Corinna, i figli Alberto con Lea e Mario,

i nipoti Filippo, Lorenzo, Sara e Federica e tutti i parenti. È possibile rendere omaggio al dottor Catagni presso la Casa Funeraria Galli in via della Pergola n. 55, dalle ore 15 di venerdì fino alle ore 9.45 di lunedì.