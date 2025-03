Schianto auto-moto sulla Sp51, paura a Monticello

Tre le persone coinvolte

Nessuno sarebbe in pericolo di vita

MONTICELLO BRIANZA – Paura poco prima delle 16 di oggi, domenica, a Monticello Brianza. Violento scontro tra un’auto e una moto lungo la Strada Provinciale 51. Subito è scattata la chiamata ai soccorsi in codice rosso: sul posto due ambulanze e l’automedica, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, allertato anche l’elisoccorso.

Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave del previste: tre le persone coinvolte tra un ragazzo di 29 anni, una donna di 40 anni e un uomo di 46 anni. I feriti non sarebbero in pericolo di vita e sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Inevitabili i disagi alla circolazione stradale.