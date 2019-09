Scigamatt, è partita la corsa più pazza di Lecco!

Alle 15 partita la ScigaMud, quindi le due gare non competitive

Edizione da record, 1200 gli atleti al via

LECCO – Scigamatt, ci siamo! L’atteso giorno è arrivato: alle ore 15 in Piazza Garibaldi ha preso il via la Scigamud, gara competitiva valevole per il Campionato Italiano OCR. Presente anche il sindaco Virginio Brivio che poco prima dello start ha voluto ringraziare gli organizzatori e fare un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.

Alle 15.30 invece il via della ScigaMatt e della ScigaMiniMatt, la gara lungo un percorso irto di ostacoli e prove che dal centro di Lecco arriverà ad Acquate.

Edizione da record quella del 2019: ben 1200 i runner al via. Ecco qualche scatto dal centro città con gli atleti protagonisti!