Scivola scendendo dall’Elisa, elisoccorso escursionista straniero

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
elisoccorso como notturno

Intervento in grignetta nella serata di oggi per un infortunio in montagna

Allertati e pronti ad intervenire anche i volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco

MANDELLO DEL LARIO – Intervento di soccorso in serata sui sentieri sopra Mandello del Lario, dove un escursionista straniero è scivolato durante la discesa dal Rifugio Elisa, in Gignetta, finendo in un punto particolarmente impervio.

L’allarme è scattato poco dopo le 20.20. Per raggiungere l’escursionista è decollato l’elisoccorso di Como. Nel frattempo, tre tecnici della squadra di Mandello del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco e altri due presenti alla piazzola del Bione, si sono messi a disposizione per un eventuale supporto.

L’elisoccorso dopo aver individuato l’infortunato è riuscito a risolvere la situazione con l’equipe di bordo, recuperando il ferito poi portato all’ospedale in codice giallo.

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA