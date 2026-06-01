Scivola scendendo dall’Elisa, elisoccorso escursionista straniero

Intervento in grignetta nella serata di oggi per un infortunio in montagna

Allertati e pronti ad intervenire anche i volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco

MANDELLO DEL LARIO – Intervento di soccorso in serata sui sentieri sopra Mandello del Lario, dove un escursionista straniero è scivolato durante la discesa dal Rifugio Elisa, in Gignetta, finendo in un punto particolarmente impervio.

L’allarme è scattato poco dopo le 20.20. Per raggiungere l’escursionista è decollato l’elisoccorso di Como. Nel frattempo, tre tecnici della squadra di Mandello del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco e altri due presenti alla piazzola del Bione, si sono messi a disposizione per un eventuale supporto.

L’elisoccorso dopo aver individuato l’infortunato è riuscito a risolvere la situazione con l’equipe di bordo, recuperando il ferito poi portato all’ospedale in codice giallo.