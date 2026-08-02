Scivolano lungo il sentiero del fiume a Mandello: elisoccorsa una donna

Nel pomeriggio di domenica 2 agosto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino del Bione, la Stazione di Lecco e l’elisoccorso di Milano di AREU

La seconda persona coinvolta è stata accompagnata a valle dai volontari del Soccorso Alpino

MANDELLO DEL LARIO – Il Sentiero del Fiume che costeggia il torrente Meria a Mandello del Lario è stato teatro, nel pomeriggio di oggi, domenica, di un intervento di soccorso che ha visto impegnati i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Centro operativo del Bione (Lecco).

Due persone sono scivolate durante il percorso. Per una di loro si è reso necessario il recupero con l’elisoccorso di Milano di AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), si tratta di una donna di 58 anni portata all’ospedale di Lecco in codice giallo.

L’altra persona coinvolta, invece, è stata assistita dai soccorritori del CNSAS, che l’hanno accompagnata a valle a piedi, in condizioni di sicurezza.

L’intervento si è concluso dopo le operazioni di recupero e di accompagnamento dei due escursionisti, con il coordinamento delle squadre del Soccorso Alpino impegnate sul territorio.