Scontro auto-moto a Casatenovo, ferito un uomo di 55 anni

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, martedì, in via San Giacomo

CASATENOVO – Un incidente stradale tra un’auto e una moto si è verificato a Casatenovo, in via San Giacomo, coinvolgendo una persona. A rimanere ferito è stato un uomo di 55 anni, soccorso e successivamente trasportato in ospedale in Codice Giallo.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, martedì. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’auto medica, mentre la gestione dell’emergenza è stata coordinata dalla Soreu Laghi. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, incaricati dei rilievi e degli accertamenti.

Al momento non si conosce ancora la dinamica esatta dell’accaduto. Le condizioni del ferito hanno reso necessario il trasferimento in ospedale per le cure del caso, ma non risultano ulteriori persone coinvolte.