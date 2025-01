Scontro auto-moto a Missaglia, intervento dei soccorsi all’alba

Coinvolte due persone di 47 e 23 anni

Nessuno, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita

MISSAGLIA – Paura a Missaglia poco prima delle ore 7 di oggi, giovedì 30 gennaio, per un incidente che ha visto coinvolte una moto e un’auto. I soccorsi sono intervenuti in via Papa Giovanni XXIII. Fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave di quanto si era pensato in un primo momento: coinvolti due uomini, di 47 e 23 anni, nessuno dei quali sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute l’auto infermieristica da Merate e un’ambulanza della Croce Bianca di Besana, insieme alle forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. I feriti sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).