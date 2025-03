Scontro auto-moto a Pasturo, paura per un uomo di 76 anni

PASTURO – Scontro tra un’auto e un motorino in via Provinciale a Pasturo, all’altezza della rotonda all’incrocio con via per Introbio. I soccorsi sono intervenuti poco prima delle ore 16, quando un anziano di 76 anni in sella al motorino avrebbe tagliato la rotonda andando addosso a una macchina. L’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Sul posto l’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’automedica da Lecco. La Polizia ha effettuato tutti i rilievi del caso.