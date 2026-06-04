Scontro auto-moto a Valgreghentino, grosso spavento per un 20enne

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(foto archivio)

L’incidente in via Fratelli Kennedy, all’incrocio con via San Carlo

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico)

VALGREGHENTINO – Incidente poco prima delle ore 8 di oggi, giovedì 4 giugno, a Valgreghentino. I soccorsi sono intervenuti per uno scontro tra un’auto e una moto in via Fratelli Kennedy, all’incrocio con via San Carlo.

Sul posto, in codice rosso (massima gravità), sono intervenute l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l’automedica da Lecco. Coinvolto un giovane di 20 anni che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Le forze dell’ordine dovranno stabilire la dinamica dell’accaduto.

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