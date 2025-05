Scontro auto-moto ad Airuno, soccorso un uomo di 48 anni

Sul posto un’ambulanza e l’automedica

Disagi alla circolazione, code in entrambe le direzioni

AIRUNO – Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 maggio, in via Statale ad Airuno. Poco dopo le ore 16 si è registrato uno scontro tra un’auto e una moto lungo la Strada Provinciale 72.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza del Soccorso Cisanese e l’automedica da Lecco. Un uomo di 48 anni è stato trasportato all’ospedale in codice giallo, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Spetterà ai Carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Da segnalare disagi alla circolazione stradale con code in entrambe le direzioni.