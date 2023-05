Scontro auto-moto in corso Monte San Gabriele a Malavedo

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Mazzucconi

Il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Lecco

LECCO – Scontro tra un’auto e uno scooter in Corso Monte San Gabriele nel rione di Malavedo a Lecco. L’incidente è avvenuto oggi, poco prima di mezzogiorno, in un tratto particolarmente delicato, all’intersezione con via Mazzucconi, perché sovente le auto in uscita proprio da via Mazzucconi compiono la svolta a sinistra che non sarebbe consentita.

Sul posto è giunta un’ambulanza, coinvolte due persone: una di 20 anni e una di 82 anni. Il motociclista ferito non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine che dovranno accertare le eventuali responsabilità. Nell’attesa della rimozione dei mezzi interessati, disagi alla circolazione sulla vecchia Lecco-Ballabio. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.