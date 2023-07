Scontro auto-moto in via Lamarmora, soccorsa una persona di 67 anni

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì, all’incrocio con corso Promessi Sposi

La Polizia Locale si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto

LECCO – Paura per un incidente all’incrocio tra via Lamarmora e corso Promessi Sposi oggi pomeriggio, intorno alle 15, a Lecco. A seguito di uno scontro tra un’auto e uno scooter i soccorsi sono stati allertati inizialmente in codice rosso (molto critico).

Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato all’inizio, è stata soccorsa in codice giallo (mediamente critico) una persona di 67 anni che è stata trasportata all’ospedale di Lecco da una ambulanza della Croce San Nicolò. Sul posto, oltre all’automedica, anche una pattuglia della Polizia Locale che si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.