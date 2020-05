Scontro fra due moto: grave incidente a Mandello

Coinvolte quattro persone: due ragazzi e due ragazze, una delle quali versa in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto alle 20.15 di questa sera, domenica, lungo la via Statale all’altezza del benzinaio

MANDELLO – Grave incidente a Mandello del Lario alle 20.15 circa, di questa sera, domenica, lungo la via Statale dove due moto, una Ducati Multistrada e una Guzzi si sono scontrate. A terra sono finite quattro persone: i due biker e i due rispettivi passeggeri. Si tratta di due ragazzi di 25 e 29 anni e due ragazze di 25 e 31 anni.

Dalle prime informazioni emerse sul fronte sanitario, la ragazza di 25 anni è stata elitrasportata all’ospedale di Varese in gravi condizioni con un trauma all’addome e uno all’arto inferiore. Il ragazzo di 29 anni ha subito un trauma all’arto superiore ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco. Il ragazzo di 26 anni e la ragazza di 31 sono stati a loro volta trasportati all’ospedale ma non verserebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono giunte l’automedica, tre ambulanze: Soccorso Bellanese, Soccorso Alpini di Mandello, San Nicolò di Lecco e l’elisoccorso di Brescia. Presenti anche i Carabinieri che dovranno effettuare i rilievi per stabilire l’esatta dinamica che ha portato le due moto a scontrarsi.

La via Statale è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, mentre il traffico, non sostenuto, è stato deviato all’interno della area di servizio bypassando così il tratto interessato dall’incidente.