Scontro tra due auto sulla Sp72 a Olginate

L’incidente nel pomeriggio di oggi lungo la provinciale: coinvolta una persona di circa 30 anni
Sul posto i soccorsi sanitari, i Carabinieri di Merate e i Vigili del Fuoco di Lecco
OLGINATE – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, lungo la Sp72 a Olginate. L’allarme è scattato intorno alle 14.30 per uno scontro tra due auto che ha coinvolto una persona di circa 30 anni.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza, personale sanitario del 118, oltre ai Carabinieri di Merate e ai Vigili del Fuoco di Lecco.
La persona coinvolta è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.