Scontro tra un camion e un furgone all’uscita del Barro, code verso Lecco

L’allarme è scattato poco dopo le 9 di oggi, lunedì 21 settembre

Un’altra mattinata complicata per gli automobilisti diretti a Lecco lungo la Statale 36

PESCATE – Un’altra mattinata complicata per gli automobilisti diretti a Lecco lungo la Statale 36. A causa di uno scontro tra un furgone e un camion all’uscita del tunnel del Monte Barro (direzione Nord), si sono formate lunghe code all’interno della galleria verso Lecco.

L’allarme è scattato poco dopo le 9 di oggi, lunedì 21 settembre. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco per prestare soccorso a un uomo di 58 anni che, comunque, non sarebbe in pericolo di vita. Per favorire l’intervento dei soccorsi e rimuovere i detriti presenti sulla carreggiata è stata chiusa una delle due corsie con inevitabili ripercussioni sul traffico.