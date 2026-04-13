Scontro tra un’auto e una moto a Maggianico, soccorsa una 17enne

L’incidente in corso Bergamo poco dopo le 11 di oggi, lunedì

La giovane è stata trasportata all’ospedale di Lecco con ferite lievi

LECCO – Incidente poco dopo le 11 di oggi, lunedì 13 aprile, in corso Bergamo a Maggianico. Nello scontro tra un’auto e una moto è rimasta lievemente ferita una ragazza di 17 anni. Sul posto è intervenuta una ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. La giovane, che lamentava dolori a una gamba e a un piede, è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).