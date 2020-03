Seggiolini antiabbandono: partono le sanzioni

Obbligo seggiolini e dispositivi antiabbandono dal 6 marzo le multe sono salate

MP – SE SEI IN RITARDO SULL’ACQUISTO ECCO DOVE TROVARLO – Anche per la Provincia di Lecco dal 6 marzo parte l’obbligo di dispositivi o seggiolini antiabbandono per chi trasporta bambini al si sotto del 4 anni di età. Sono previste sanzioni che variano da 83 a 333 euro (è prevista una riduzione entro i cinque giorni da 58 a 100 euro) più la sottrazione di 5 punti dalla patente. Il decreto attuativo dell’Articolo 172 del Nuovo codice della strada prevede anche per coloro che commettono in 2 anni due infrazioni la sospensione della patente di un periodo che va da 15 giorni a due mesi.

IL BONUS – Per aiutare i genitori è previsto un buono dal valore di 30 euro, basta accreditarsi sulla piattaforma www.bonuseggiolino.it ed inserire i dati per ricevere il voucher elettronico che può essere utilizzato solo nei negozi convenzionati. Il bonus è previsto anche per coloro che hanno già effettuato l’acquisto, spiega Selene città negozio di Erba (rivenditore autorizzato per articoli di prima infanzia), basta collegarsi al sito e allegare lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto del dispositivo e il rimborso avverrà entro due settimane sul conto corrente indicato.

COSA SCEGLIERE – Per coloro che non sono ancora in regola con l’installazione in auto del seggiolino devono sapere che in commercio si trovano diverse tipologie. Se non sapete ancora quale scegliere è giusto sapere che i dispositivi antiabbandono, prescrive la normativa, non necessitano di una specifica omologazione ma devono avere un certificato di conformità rilasciato dal produttore. Il dispositivo si attiva automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni. In caso di abbandono si attivano segnali visivi e acustici o di vibrazione e i segnali devono essere percepibili all’interno o all’esterno del veicolo. Sarà possibile inoltre collegare il dispositivo allo smartphone tramite app o Bluetooth.

Testi e immagini a cura di Selene Città Negozio, store specializzato in articoli per la prima a infanzia e puericultura, via Comana Lunga 22, Erba (Como), website: http://www.selenecittanegozio.it