Segnalata una persona dispersa nel lago, soccorsi impegnati nelle operazioni di ricerca

L’allarme è scattato poco prima delle 17, Vigili del Fuoco al lavoro con mezzi navali e aerei

L’intervento si sta svolgendo in stretta sinergia con la Guardia Costiera, i Carabinieri e personale sanitario del 118

ABBADIA LARIANA – Allarme poco prima delle 17 di oggi pomeriggio, mercoledì, a seguito di alcune segnalazioni di una persona dispersa nelle acque del lago ad Abbadia Lariana. Le squadre dei Vigili del Fuoco si sono subito attivate per le ricerche.

​Le operazioni vedono l’impiego coordinato di diverse risorse specialistiche con mezzi navali e aerei: al lavoro la squadra nautica e il nucleo elicotteri proveniente da Malpensa per il sorvolo e il monitoraggio dall’alto. Gli specialisti del nucleo sommozzatori sono impegnati nella perlustrazione dei fondali e dello specchio d’acqua. Impegnate anche le squadre di terra con il personale operativo che sta perlustrando la linea di costa e le zone limitrofe.

​L’intervento si sta svolgendo in stretta sinergia con la Guardia Costiera, i Carabinieri e personale sanitario del 118.

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