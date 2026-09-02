Segnalata una persona dispersa nel lago, soccorsi impegnati nelle operazioni di ricerca

L’allarme è scattato poco prima delle 17, Vigili del Fuoco al lavoro con mezzi navali e aerei
L’intervento si sta svolgendo in stretta sinergia con la Guardia Costiera, i Carabinieri e personale sanitario del 118
ABBADIA LARIANA – Allarme poco prima delle 17 di oggi pomeriggio, mercoledì, a seguito di alcune segnalazioni di una persona dispersa nelle acque del lago ad Abbadia Lariana. Le squadre dei Vigili del Fuoco si sono subito attivate per le ricerche.
Le operazioni vedono l’impiego coordinato di diverse risorse specialistiche con mezzi navali e aerei: al lavoro la squadra nautica e il nucleo elicotteri proveniente da Malpensa per il sorvolo e il monitoraggio dall’alto. Gli specialisti del nucleo sommozzatori sono impegnati nella perlustrazione dei fondali e dello specchio d’acqua. Impegnate anche le squadre di terra con il personale operativo che sta perlustrando la linea di costa e le zone limitrofe.
L’intervento si sta svolgendo in stretta sinergia con la Guardia Costiera, i Carabinieri e personale sanitario del 118.
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