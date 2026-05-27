Segnalati falsi tecnici Silea a Calolzio: “Non aprite la porta a sconosciuti”

Tentano di entrare con la scusa della sostituzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti

L’appello alla prudenza dell’Assessore alla Polizia Locale Luca Caremi

CALOLZIOCORTE – L’Assessore alla Polizia Locale del Comune di Calolziocorte, Luca Caremi, richiama l’attenzione della cittadinanza su alcune segnalazioni riguardanti persone che si presentano alle abitazioni fingendosi tecnici incaricati da Silea con la scusa della sostituzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

“Si tratta di episodi molto preoccupanti – dichiara Caremi – perché chi agisce in questo modo cerca di sfruttare la fiducia dei cittadini, in particolare delle persone anziane, utilizzando il nome di società conosciute per introdursi nelle abitazioni o ottenere informazioni personali”.

L’Assessore invita pertanto tutti i cittadini alla massima prudenza:

non aprire la porta a sconosciuti;

non far entrare in casa persone non identificate;

non consegnare documenti, denaro o dati personali;

verificare sempre eventuali comunicazioni ufficiali attraverso i canali istituzionali.

“Quando qualcosa non convince – prosegue Caremi – è importante fermarsi, verificare e non lasciarsi mettere pressione. Nessun intervento urgente deve spingere i cittadini ad abbassare l’attenzione”.

In presenza di persone sospette o tentativi di raggiro, l’invito è quello di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine, fornendo ogni dettaglio utile.

“La prevenzione è fondamentale – conclude l’Assessore – e chiedo a tutti di condividere queste informazioni, soprattutto con parenti e conoscenti anziani. Una comunità attenta e informata è il primo argine contro questi episodi”.

L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare attentamente la situazione in collaborazione con le autorità competenti.