Settimana di Ferragosto, Polfer: 7 arresti, 93 indagati, 20mila controlli e 38 sanzioni

Il bilancio dell’operazione “Viaggiare sicuri”

In Lombardia hanno partecipato 126 agenti, impegnati a vigilare 41 stazioni

MILANO – Sette arresti, novantatré persone indagate, oltre ventimila viaggiatori controllati e trentotto sanzioni elevate, dodici delle quali per violazioni in materia di sicurezza ferroviaria. Sono i numeri diffusi dalla Questura di Milano a conclusione dei servizi straordinari di Polizia Ferroviaria svolti in Lombardia durante la settimana di Ferragosto. Un dispositivo che ha interessato le principali stazioni, con particolare attenzione a Milano Centrale, snodo con il maggior flusso di passeggeri, nell’ambito del progetto ministeriale “Stazioni Sicure” che vede operare congiuntamente pattuglie della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Esercito Italiano.

Le attività hanno avuto come obiettivo la prevenzione dei reati e la tutela dei viaggiatori, con controlli mirati nelle aree di transito e nei depositi bagagli. Tra le operazioni, il 13 agosto è stato attivato il servizio straordinario “Viaggiare sicuri”, pianificato a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria di Roma. In Lombardia hanno partecipato 126 agenti, impegnati a vigilare 41 stazioni e a ispezionare oltre 470 bagagli, anche con l’ausilio delle unità cinofile antidroga della Questura di Milano.

Nel corso dei controlli è stato sanzionato un cittadino tedesco di 38 anni, trovato con 14,9 grammi di hashish nascosti in valigia. Un cittadino ecuadoriano, invece, è stato denunciato a piede libero dopo essere stato trovato con 4,1 grammi di cocaina, con l’accusa di spaccio di stupefacenti.

Gli agenti impegnati nel servizio antiborseggio a Milano Centrale hanno inoltre arrestato quattro persone con precedenti per reati contro il patrimonio, sorprese a derubare turisti in transito. Altri due arresti sono stati eseguiti nella stazione di Rho, dove i poliziotti hanno rintracciato i responsabili di una rapina a bordo di un treno ai danni di un giovane viaggiatore, aggredito e derubato di una collana in oro.

Un ultimo fermo si è registrato nei pressi della stazione di Rogoredo: durante i controlli pianificati dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, un uomo già denunciato per danneggiamento ha reagito aggredendo gli agenti. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.