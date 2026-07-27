Si è allontanato in monopattino da Casatenovo, si cerca un ragazzo di 34 anni

Omar T. si è allontanato tra la notte di giovedì 23 e la mattina di venerdì 24 luglio

Non si è a conoscenza dei vestiti indossati al momento dell’allontanamento

CASATENOVO – Tra la notte di giovedì 23 e la mattina di venerdì 24 luglio, a bordo del proprio monopattino elettrico di colore nero/grigio, si è allontanato dalla propria abitazione di Casatenovo.

Sono scattate le ricerche di Omar T., di 34 anni, altezza circa 170 centimetri, peso circa 50 kg, capelli castano scuro e occhi chiari. Alcune volte indossa degli occhiali da vista neri e ha alcuni tatuaggi. Non si è a conoscenza dei vestiti indossati al momento dell’allontanamento.

Si invita chiunque possa fornire un utile contributo ai fini del rintraccio, a darne comunicazione alla Stazione dei Carabinieri di Casatenovo n. tel. 039/9206820