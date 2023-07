Si infortuna all’Alpe Giumello, soccorsa una donna di 56 anni

Intervento dei tecnici del soccorso alpino in sinergia con la Cri di Premana

La donna è stata trasportata all’ospedale di Gravedona, ma le sue condizioni non sarebbero serie

CASARGO – Intervento ieri pomeriggio, domenica 2 luglio, per la Stazione di Valsassina Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Una donna di 56 anni si è infortunata lungo il sentiero durante un’escursione nella zona dell’Alpe Giumello. La centrale ha attivato i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, che hanno raggiunto la donna, l’hanno valutata nella parte sanitaria, messa in sicurezza, imbarellata e trasportata per un breve tratto fino all’ambulanza della Croce Rossa di Premana.

Il Soccorso alpino si trova spesso a operare accanto ad altre realtà presenti sul territorio, con cui si stabilisce un ottimo rapporto sia per la buona riuscita dell’intervento, sia per l’aspetto umano, come nel caso della Croce Rossa, Unità territoriale della Valsassina, una sinergia che si consolida non solo nei momenti di emergenza ma anche con esercitazioni periodiche specifiche, rivolte ai volontari.