Si perdono nei pressi del Rifugio Rosalba, recuperati 5 escursionisti e 2 cani

Intervento in Grignetta dei Vigili del Fuoco con le squadre SAF e l’elicottero Drago

I malcapitati sono stati recuperati e riportati ai Piani dei Resinelli

MANDELLO – I Vigili del Fuoco di Lecco, con squadre Speleo Alpino Fluviali (SAF) da terra e l’elicottero Drago, sono intervenuti oggi, domenica, in una zona impervia nelle vicinanze del Rifugio Rosalba, in Grignetta, per un gruppo di escursionisti in difficoltà. L’elicottero ha recuperato 5 escursionisti e due cani di piccola taglia che avevano smarrito il sentiero e li ha riportati in zona sicura ai Piani dei Resinelli.