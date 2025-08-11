Si perdono scendendo dal Resegone, recuperati nella notte dai Vigili del Fuoco

La chiamata ai soccorsi poco prima delle 23 di ieri, domenica

Due escursionisti hanno perso l’orientamento finendo in una zona impervia e pericolosa

MORTERONE – Nottata di lavoro per la squadra speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco che, nella tarda serata di domenica, ha recuperato due escursionisti che hanno perso l’orientamento mentre stavano scendendo dalla vetta del Resegone.

I due malcapitati, poco prima delle ore 23, si sono ritrovato in una zona impervia e pericolosa perciò hanno deciso di allertare i soccorsi. Gli escursionisti sono stati riportati a valle sani e salvi dai Vigili del Fuoco. L’intervento di soccorso si è concluso alla 1.30.