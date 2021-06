Si sentono male sul lavoro, soccorsi in azione a Monticello e Galbiate

Entrambe le persone sono state ricoverate all’ospedale in codice rosso

A Monticello è intervenuto anche l’elisoccorso di Como

GALBIATE / MONTICELLO: Doppio intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, venerdì, per due lavoratori che si sono sentiti male, etrambi trasportati in ospedale in codice rosso.

Il primo intervento è stato effettuato in un impianto lavorativo di via Italia Unita a Monticello Brianza, con la chiamata di soccorso lanciata pochi minuti dopo le 16.30. A sentirsi male è stato un uomo di 51 anni. Sul posto, oltre all’automedica e all’ambulanza, si è portato anche l’elisoccorso di Como con il 51enne che è stato elistrasportato all’ospedale Sant’Anna di Como.

Il secondo intervento è stato richiesto poco prima delle 17, in via delle Bazzone a Galbiate per un uomo di 46 anni, anche lui colpito da malore. Sul posto si sono portate automedica e ambulanza, con il 46enne che è stato trasportato all’ospedale di Lecco.