Si tuffa nel cuore della notte, giovane inghiottito dalle acque del Lago di Como

E’ stato ritrovato all’alba il corpo senza vita del ragazzo di soli 22 anni disperso

Nottata di ricerche a San Siro (CO), hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco di Bellano con un mezzo nautico

SAN SIRO (CO) – Si sarebbe tuffato dal pontile della località Acquaseria di San Siro (CO) nel cuore della notte, poi sarebbe riemerso per qualche attimo, prima di essere inghiottito dalle acque del lago. Dalla riva gli amici non hanno potuto fare altro che assistere inermi alla drammatica scena.

Purtroppo sarebbe morto in una maniera assurda un giovane di soli 22 anni (classe 2004), nato in Marocco, cittadino italiano. L’allarme era scattato poco prima delle ore 2 della notte tra lunedì e martedì. Ricevuta la segnalazione tramite 112, dalla sala operativa del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera, che coordina le attività di soccorso sul Lario, sono stati inviati mezzi navali del 3° Nucleo della Guardia Costiera del Lago di Como e richiesto l’intervento dei mezzi navali dei Vigili del Fuoco da Dongo e da Bellano, oltre all’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco da Torino. Presenti sul posto anche una pattuglia del nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Menaggio, un’ambulanza del 118 e squadra dei Vigili del Fuoco via terra.

Subito sono scattate le ricerche di superficie con fari ed ecoscandaglio dei mezzi navali della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco. Dopo un impegno coordinato durante lunghe ore il drammatico epilogo: il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato intorno alle ore 6 dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco giunti da Torino, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Toccherà ora ai Carabinieri e alla Guardia Costiera ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.