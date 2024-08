Sicurezza alimentare: ispezionate sei attività, sanzioni per 2.800 euro

Nei giorni scorsi controlli della Polizia di Stato anche in materia di armi e regolarità degli stranieri

Dal 1° luglio sono stati emessi 12 provvedimenti di espulsione

LECCO – Nei giorni scorsi, su disposizione del Questore di Lecco Ottavio Aragona, il personale della Polizia di stato, coordinato della locale Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione (PASI), coadiuvato dalla Polizia Locale, Ats Brianza, Capitaneria di porto di Menaggio e Reparto Prevenzione Crimine di Milano, ha effettuato una serie di controlli: ispezionate sei attività commerciali nei comuni di Lecco e di Valmadrera; eseguiti 86 posti di controllo mirati, identificate 1.261 persone tra cui anche soggetti con precedenti penali e controllati 444 veicoli.

Le operazioni hanno consentito di accertare diverse sanzioni pecuniarie amministrative in materia di sicurezza alimentare per un totale di 2.800 euro (in modalità di pagamento in misura ridotta se pagate entro 5 giorni). In particolare, in un esercizio commerciale di somministrazione bevande e alimenti sono stati rinvenuti numerosi pezzi di salsiccia cruda rilevati all’interno delle attrezzature frigorifere a temperatura negativa e privi di qualsiasi identificazione relativa alla data di congelamento/scadenza, alimenti che sono stati, nell’immediatezza, smaltiti nei rifiuti urbani del tipo umido (comminata la sanzione prevista dall’articolo 6, co. 6 del decreto legislativo nr. 193/2007).

Sempre presso la stessa attività di somministrazione e a tutela della sicurezza alimentare è stata emanata una diffida ai sensi della legge 71/2021 volta a ripristinare la legalità in relazione all’esatta registrazione dell’azienda (aggiornamenti SCIA) ai sensi dell’articolo 6 del reg. CE nr. 852/04 che consente di svolgere l’attività di preparazione alimentare, attività che veniva effettuata senza averne il requisito.

Inoltre, è stato multato il titolare di un altro esercizio commerciale di somministrazione alimenti e bevande per mancata predisposizione delle procedure di congelamento, abbattimento e durabilità dei prodotti alimentari preparati in loco ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1 del regolamento UE 852/04.

Controlli anche in materia di armi e regolarità degli stranieri

Eseguiti controlli anche in materia di armi e, a tal riguardo, sono stati ritirati, ai fini della rottamazione, 3 fucili con 213 munizioni calibro 12 e ritirati, con provvedimenti di urgenza di natura cautelare, 10 fucili, una pistola semiautomatica e 142 munizioni di vario calibro.

Effettuati controlli volti ad accertare la regolarità degli stranieri sul territorio nazionale: identificate 108 persone e, dal 1° luglio, sono stati emessi 12 provvedimenti di espulsione, nello specifico 2 accompagnamenti coatti in frontiera con relativo allontanamento dal territorio nazionale a mezzo aereo, 2 con trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri, 7 su ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni e 1 provvedimento di partenza volontaria.

A Valmadrera, infine, sono stati effettuati controlli lungo la costa del lago al fine di vigilare sulla sicurezza delle persone e la regolarità delle attività, munite di concessioni demaniali.